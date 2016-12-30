Швейцария. Более 25 млн долларов потратили на лечение знаменитого на весь мир гонщика, многократного победителя «Формулы 1» Михаэля Шумахера за три года. Как пишет Medikforum.ru, каждая неделя обходится немецкому гонщику почти в 200 тыс. долларов.

Напомним, 29 декабря 2013 года Шумахер выкатился за пределы горнолыжной трассы на курорте Мерибель у подножия Альп, куда он приехал отдыхать со своим 14-летним сыном. Спортсмен упал и получил серьезную травму головы, несмотря на то, что был в защитном шлеме.

После падения гонщика госпитализировали в больницу и сделали несколько операций. Гонщик несколько месяцев пролежал в искусственной коме в больнице Гренобля. В конце января 2014 года врачи медленно вывели его из комы.

С сентября 2014 года Шумахер находился на домашнем лечении в своем доме на Женевском озере в Швейцарии. О гонщике заботится команда профессиональных врачей.

Известно, что за Шумахером постоянно ухаживает бригада из 15 медиков, которая проживает вместе с ним. Нынешнее состояние здоровья Шумахера неизвестно, так как информацию об этом родственники гонщика не разглашают. Но по неофициальным данным он все еще не способен самостоятельно дышать, двигаться и осознавать, что происходит вокруг него, то есть Шумахер фактически пребывает в овощном состоянии.