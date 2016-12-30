Ижевск. Удмуртия. Горячую воду отключили и отопление перевели в ухудшенный режим в некоторых домах по улицам Ленина, Коммунаров и Пушкинской в Ижевске. На месте обнаружили повреждение магистрального трубопровода диаметром 500 мм, сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем».

Отопление снижено и нет ГВС по адресам:

- улица Ленина 30а, 32а, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 42а, 44а;

- улица Коммунаров 189, 191, 191а, 193, 195, 197, 199, 201;

- улица Пушкинская 154,154а, 156, 158, 160, 162, 162а,164.

К 23:00 30 декабря работы планирую завершить.

Также ремонтные работы ведут по адресу переулок Редукторный,8. На месте меняют ввод на ЦТП-Культбаза.

Тепло будут подавать с пониженными параметрами по адресам:

- переулок Редукторный 11, 13;

- улица Редукторная 8, 10:

- улица Репина 1, 19, 19а, 21, 21а, 4, 6, 8, 10, 22;

- улица Авангардная 1, 3, 3а, 5а, 7, 9, 11, 15;

- Софьи Ковалевской 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 8а, 9а, 10, 11;

- Шишкина 3;

- улица Льва Толстого 7а, 9, 11.

Отопление и горячую воду планируют нормализовать к 20:00.