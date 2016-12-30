Москва. Министерство иностранных дел России выступило с предложением выслать 35 американских дипломатов в ответ на санкции США. Об этом пишет Интерфакс.

«Мы, конечно же, не можем оставить подобные выходки без ответа, взаимность - это закон дипломатии в международных отношениях», - отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он добавил, что российский МИД внес на рассмотрение президента страны Владимира Путина предложение «объявить персонами нон-грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из Генерального консульства США в Санкт-Петербурге».

Министр напомнил, что под новые американские санкции подпали ФСБ и ряд других российских ведомств, в числе физических лиц, которых они коснулись, оказались и 35 российских дипломатов, которые должны покинуть территорию США до 23:59 1 января.