Москва. Полиция не стала возбуждать дело против лидера французской группы Space Дидье Маруани по заявлению российского исполнителя Филиппа Киркорова. Как пишет пишут Вести, стражи порядка не нашли состава преступления.

При этом по заявлению Маруани о ложном доносе со стороны Киркорова полиция все еще продолжает проверку.

Напомним, Дидье Маруани и юрист Игорь Трунов были задержаны полицейскими вечером 29 ноября в отделении Сбербанка в центре Москвы. Они заявили, что пришли в Сбербанк для заключения мирового соглашения по иску о нарушении Киркоровым авторских прав. Маруани и Трунов рассчитывали получить от певца миллион евро наличными, а в ответ обещали снять все претензии по песне «Жестокая любовь».

Никаких договоренностей не было, парирует адвокат Киркорова Александр Добровинский. Он считает, что Маруани стал жертвой розыгрыша пранкеров, которые вели с ним переговоры от имени Филиппа Киркорова.

2 декабря 2016 года Дидье Маруани покинул Россию. Он обещал преследовать Филиппа Киркорова по всему миру. Маруани вернули изъятый ранее мобильный телефон.