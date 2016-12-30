Киев. Украина. Некоторые российские книги запретили ввозить на Украину. Как пишет Взгляд, соответствующий закон подписал президент страны Петр Порошенко.

В документе говорится об ограничении ввоза на Украину «иностранной продукции антиукраинского содержания», запрете пропаганды в печатной продукции коммунистического режима и работников советских органов государственной безопасности, сообщила пресс-служба парламента.

Верховная Рада уполномочила Государственный комитет по телевидению и радиовещанию на основании выводов экспертного совета запрещать или разрешать распространение на территории Украины соответствующей издательской продукции.

В случае распространения запрещенной продукции, то она в последующем изымается, а к нарушителям применяется административный штраф.