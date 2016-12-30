Ижевск. Удмуртия. Принятие бюджета Удмуртии, заключение концессии Ижевска с теплосетями – в декабре в республике произошло немало важных и интересных событий, которые так или иначе должны были заинтересовать жителей. Однако общественный резонанс вызвало совсем другое…

19 декабря на просторах интернета появилась новость, которая всколыхнула пользователей соцсетей – памятнику Лосю, который стоит при въезде в Ижевск – символу молодоженов – вернут его «мужское достоинство».

Массовые репосты, комментарии и разбирательства привели к тому, что на следующий день внести свой вклад в реконструкцию скульптуры пожелали уже двое: ижевский скульптор Мария Соловатова и московский художник Михаил Косолапов.

Ну, яйца, так яйца, решили корреспонденты информагентства «Сусанин» и отправились разузнать подробности творческого конфликта.

Яйца раздора