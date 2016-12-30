Москва. Ростехнадзор предложил отказаться от использования газа в многоквартирных жилых домах. Как пишут Известия, такую идею высказал руководитель ведомства Алексей Алешин.

Он уверен, что альтернативой газовым приборам станут приборы электробытовые.

Свою инициативу по «исключению пожаров и взрывов» Алешин озвучил в письме депутату Госдумы Валерию Рашкину.

Запрет на использование газа может коснуться как эксплуатируемых зданий, так и вновь строящихся. Речь идет о природном газе, используемом россиянами для приготовления пищи и горячего водоснабжения (в газовых колонках).