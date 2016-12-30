Ижевск. Удмуртия. В целях обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей в Удмурткой Республике в выходные и нерабочие праздничные дни с 31.12.2016 по 09.01.2017 филиал «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» будет работать в усиленном режиме. Специалисты компании обеспечат круглосуточный контроль над работой энергосистемы в течение всех новогодних и рождественских праздничных дней.

Заблаговременно были приняты дополнительные меры по усилению пожарной безопасности, выполнена проверка противопожарного состояния производственных и бытовых помещений, вспомогательных и подсобных зданий и сооружений, передвижных ремонтных мастерских и бригадных машин. В целях предупреждения ситуаций обесточивания потребителей специалисты Удмуртэнерго проверены техническое состояние оборудования и противоаварийной автоматики, наличие аварийного запаса материалов, в случае необходимости к работе готовы 96 резервных источников системы электроснабжения (РИСЭ) общей мощностью 2563 кВт.

Также организовано круглосуточное дежурство персонала; подготовлены графики дежурств ответственных лиц; обеспечена готовность служебного автотранспорта и спецтехники; проведены инструктажи персонала; уточнены схемы оповещения при возникновении аварийных ситуаций.

Для проведения аварийно-восстановительных работ в филиале готовы к оперативному реагированию 34 оперативно-выездные бригады, полностью оснащенные необходимым инвентарем, материалами и спецтехникой. Еще ремонтных 115 бригад при необходимости будут готовы приступить к ликвидации возможных последствий в течение двух часов с момента поступления сигнала.

Для оперативной ликвидации технологических нарушений, в случае их возникновения, в работе энергосистемы регионов разработана четкая схема связи и порядок взаимодействия с органами исполнительной власти и местного самоуправления, службами МЧС, а также с территориальными сетевыми организациями, проверена рабочая готовность всех средств связи и системы диспетчерского технологического управления.

- Во время новогодних каникул запускается очень много праздничных фейерверков и салютов. Поэтому мы еще раз напоминаем жителям республики о необходимости соблюдения осторожности и мер личной безопасности при нахождении в охранной зоне линий электропередачи и трансформаторных подстанций, - говорит заместитель главного инженера филиала «Удмуртэнерго» Юрий Глебов. - Категорически запрещается проведение социально значимых мероприятий, массовых гуляний, разведение костров и использование пиротехнических изделий в охранной зоне ЛЭП и вблизи подстанций.

В целях оперативного информирования населения о произошедших аварийных отключениях в электрических сетях и ходе аварийно-восстановительных работ в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» круглосуточно работает горячая линия - 8 800 100 33 00.