Сычуань. Китай. Панда в Китае напала на ученого и сломала ему обе руки. Как пишет Life, инцидент произошел в тренировочном центре для бамбуковых медведей в горах Тяньтай, где их готовят к выпуску на волю.

16-летняя самка панды по кличке Симэй в рамках тренировочной программы искала своего детёныша. В одном вольере с ней находился 41-летний работник по фамилии Вэй.

Животное напало на человека внезапно — панда стала кусать его, а затем таскать по земле. Мужчину спасло то, что животного от него отогнали коллеги.

В результате этого инцидента у Вэя оказались сломаны обе руки. Панда также порвала ему сухожилие на ноге и оставила на теле многочисленные раны от укусов.

Сейчас сотрудник центра проходит лечение в больнице, его состояние оценивается как стабильное. Он заявил, что простил панду.