Москва. Четырех российских скелетонистов отстранили от участия в соревнованиях в связи с расследованием Международного олимпийского комитета (МОК). Как пишет Газета, об этом сообщили представители Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

«IBSF была проинформирована МОК, что началось расследование предполагаемых нарушений антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. IBSF в соответствии с антидопинговыми правилами организации временно отстраняет четырех российских скелетонистов по состоянию на 30 декабря 2016 года», — говорится в сообщении организации.