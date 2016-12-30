Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска пожаловались на неочищенные от снега остановки общественного транспорта. Из-за наледи на дороге многие пассажиры поскальзываются и падают, пытаясь сесть в автобус или троллейбус. Об этом и других важных событиях региона в традиционной рубрике «Сусанина».

Яйца раздора:

Яйца раздора: кто вернет «мужское достоинство» памятнику лосю на въезде в Ижевск. Разбор мнений по этому поводу провела корреспондент информагентства «Сусанин».

Расписание работы:

Минздрав Удмуртии опубликовал режим работы ижевских больниц в праздники. Ведомство рассказало о том как будут функционировать взрослые и детские поликлиники, стоматологии и медучреждения с организацией неотложной помощи.

Отставки в Удмуртии:

2016 год в Удмуртии стал богат на кадровые перестановки. Изменения произошли в руководстве Ижевска и Удмуртии. Об основных кадровых изменениях уходящего года в материале информационного агентства «Сусанин».

Советы нарколога:

Новый год на пороге. До боя курантов осталось чуть больше суток. Празднование редко обходится без алкоголя. Нарколог Алексей Казанцев рассказал о том, как пить, чем закусывать и как справиться с похмельем.

Новогодняя погода:

Новогодние праздники в Удмуртии будут теплыми. 31 декабря и 1 января временами ожидается снег, порывистый ветер, метель и снежные заносы на дорогах. Температура воздуха составит 0, минус 5 градусов по Цельсию. С 4 января может похолодать.

Нечищеные дворы:

Жители Ижевска пожаловались на неочищенные от снега остановки общественного транспорта. Из-за наледи многие пассажиры поскальзываются и падают, пытаясь сесть в автобус или троллейбус.