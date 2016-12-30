Москва. Известный актер Максим Виторган обнародовал имя их с телеведущей Ксенией Собчак сына. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram он опубликовал свежую фотографию, на которой запечатлел красивую елочную игрушку с именем Платон в центре.

«С новым!;-)))», - подписал фото Виторган.

С новым!;-))) Спасибо @asjab2 за подарочки!!!

Многочисленные подписчики разделились во мнениях. Большинству выбранное имя для первенца пары понравилось: «Хорошее имя», «Ой как круто! Замечательное имя прекрасному мальчику», «У Платона первая именная звезда, первый новый год, - пусть запоминает, ведь всё, что первое, самое яркое! Потом научится отмечать праздники на своих маленьких пальчиках, а потом будет круговерть яркой жизни, и так лет до ста, как минимум!».

Нашлись и те, кому имя не понравилось. Среди комментаторов оказались и те, кто не поверил, что имя на игрушке действительно принадлежит сыну Виторгана и Собчак.