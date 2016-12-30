США. Голливудская звезда Скарлетт Йоханссон обошла своего коллегу Роберта Дауни-младшего в рейтинге самых оплачиваемых актеров года. Как пишет 7days, список составили эксперты авторитетного издания Forbes.

Сборы в прокате от фильмов с участием Скарлетт составили за год 1,2 млрд долларов. Главный вклад в эту сумму сделал фильм «Первый мститель: Противостояние», признанный самым коммерчески успешным проектом года. Кроме того, в 2016 году на экраны вышло еще три успешных ее работы.

Стоит отметить, что Йоханссон обошла в рейтинге своих коллег по «Первому мстителю» Криса Эванса и Роберта Дауни-младшего, которые смогли пополнить «копилки» киностудий только на 1, 1,15 млрд долларов каждый.

К слову, в прошлом году Йоханссон назвали самой кассовой актрисой всех времен и народов. Она ухитрилась опередить с этой «номинации» таких признанных звезд, как Джулия Робертс и Камерон Диас.