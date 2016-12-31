Ижевск. Удмуртия. В снегу и метели проведет Ижевск последний день 2016 года. Днем 31 декабря до сведениям Удмуртского Гидрометцентра, которые приводит пресс-служба администрации Ижевска, ожидается юго-западный ветер с порывами до 15 м/с.

Муниципалитет призывает горожан быть осторожными и соблюдать ряд рекомендаций. В помещениях лучше закрыть окна и форточки, при аварийных ситуациях с теплоснабжением многоквартирных домов сразу сообщать в управляющую компанию. Подготовиться к возможным отключениям электричества – подготовить фонарик, проверить в нем батарейки, можно с соблюдением мер безопасности воспользоваться восковыми свечами.

Участников дорожного движения просят быть аккуратными, особенно на перекрестках, пешеходных переходах и остановках общественного транспорта. Автовладельцам стоит дважды подумать при выборе мест парковки – возможно падение плохо закрепленных конструкций, деревьев.