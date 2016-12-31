Москва. Удмуртский Дед Мороз принял участие в новогоднем выпуске передачи «Поле чудес» на Первом канале. К сожалению, Тол Бабаю ни разу не удалось покрутить барабан.

Партнерами по игре у знаменитого жителя Шаркана стали марийский Йӱштӧ Кугыза и карельский Паккайне. Им предстояло угадать, что, согласно русскому обычаю, должно лежать во втором валенке из хранящейся в доме пары, когда в первом лежит монетка.

Тол Бабай стал крайним среди сказочных персонажей третьей группы игроков и до него просто не дошла очередь. Правильный ответ – конфета – назвал карельский друг удмуртского деда.

После этого Тол Бабай и Лымы ныл попытались заставить Леонида Якубовича принять участие в обряде изгнания злых духов. Ведущего шоу нарядили в удмуртский национальный костюм и попросили повторить за помощницей удмуртского Деда Мороза ритуальный танец. Однако вместо этого Лёня агай просто поцеловал Лымы ныл, сказав, что именно так по-русски изгоняют все плохое.

Победителем новогодней шоу-программы в итоге стал югорский Ики Морозович.

Поле чудес - Новогодний выпуск. Выпуск от 30.12.2016