Ижевск. Удмуртия. Пресс-секретарь Главы Удмуртии Елена Капитоненко опровергла слухи о возможной отставке Александра Соловьева в январе 2017 года. Ранее о том, что в Москве проходят консультации с кандидатами на должность руководителя региона сообщило «Udm-info».

«Учитывая то, что Александр Васильевич занимает 4-е место в ПФО по уровню доверия населения, учитывая то, что все наши экономические показатели выше прошлогодних, то я не понимаю, о чем может идти речь. Я уверяю, что мы работаем в нормальном режиме, строим планы на будущий год и, разумеется, ничего подобного не обсуждается... Это просто кто-то распространяет слухи», - сказала Капитоненко представителям СМИ.

Информацию, которую пришлось опровергать пресс-службе Александра Соловьева, исходила от источников информагентства в аппарате полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.