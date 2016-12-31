Москва. Руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин высказался за прекращение использование газовых плит в домах и квартирах в письме депутату Госдумы. Как альтернатива предлагается устанавливать электрические плиты, сообщает «Интерфакс».

«Ростехнадзор искренне разделяет озабоченность сложившейся ситуацией, связанной с организацией и осуществлением деятельности в сфере технического обслуживания, ремонта и диагностики внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», - сказал представитель ведомства.

Между тем, в Ростехнадзоре отмечают, что речь не идет о запрете использования бытового газа, а лишь об установке электроплит во вновь строящихся домах. Кроме того контроль за техобслуживанием систем газового оборудования в жилых домах относится к полномочиям Госжилинспекции.