Санкт-Петербург. Автомобилисты из Санкт-Петербурга выстроились в гигантскую елку из четырех сотен машин на набережной Невы в районе Большого Обуховского (Вантового) моста. Об этом организаторы рассказали в своем паблике в «Вконтакте».

«Все молодцы, хотя, если честно, в какой-то момент пропала уверенность, что хоть кто-то что-то понимает и может организовать. Казалось, что мы все просто стоим в "пробке"))) Изнутри ведь не очень понятно. Но по итогу оказалось всё очень круто!!! Всех с наступающим Новым Годом! Всех благ!», - написала одна из участниц флешмоба.

Флешмоб #автоелка проходит в разных городах России. Так, например, в Ижевске автомобилисты выстроили свои машины в форме снежинки.