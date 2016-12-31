Ижевск. Удмуртия. Филипп Разенков ушел с должности главного режиссера Государственного театра оперы и балета Удмуртской республики. Соответствующий пост он разместил на своей странице в «Фейсбуке».

«С 1 января я не работаю в театре. Это-обоюдное решение! Моё, и дирекции театра. По поводу нюансов - без комментариев!) Я хочу сказать огромное спасибо своим коллегам в театре за совместную работу! Нам многое удалось сделать! Я счастлив, что обрёл здесь друзей и единомышленников!», - написал Разенков.

Дорогие Друзья! Хочу сообщить, что этап... - Philipp Razenkov | Facebook

В комментариях к посту свое сожаление в связи с уходом Разенкова высказали многие деятели культуры как Удмуртской Республики, так и из-за ее пределов.

«Филипп! Подробностей не знаю, но всё равно жаль, что ты покидаешь Ижевск. Было ощущение, что твоя молодая энергия там просто необходима. Но... С наступающим тебя новым годом! Пусть в нем будет много радостей! Творческих и всяких!))», - написал главный режиссер Глазовского драматического театра «Парафраз» Дамир Салимзянов.

«В проигравших - театр и весь город, это точно. Но, наверное, все происходящее - правильно. Раз есть куда двигать и расти - нельзя отказываться от возможностей) Пусть так и будет. Удачи, обязательно!», - высказалась театральный критик Анна Вардугина.

«Это большая потеря для театра!!! Самое страшное в том что люди об этом поймут когда будет поздно (», - написал актер московского музыкального театра «Геликон-Опера» Вадим Летунов.

Одной из последних постановок Разенкова в Ижевске стал мюзикл «Летучий корабль». Он особенно востребован зрителями в канун новогодних праздников.

Сказка для всех возрастов

В начале декабря Филипп Разенков стал гостем проекта «Кофемолка», где рассказал ведущему Энвилю Касимову о своем видении театра и детских впечатлениях с ним связанных.

Кофемолка - выпуск 25: Филипп Разенков в гостях у Энвиля Касимова