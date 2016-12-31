Ижевск. Удмуртия. Впереди - долгие новогодние каникулы. Самое время провести время с семьей и детьми! Информагентство «Сусанин» выяснило, какие детские развлечения будут доступны в Ижевске в праздничные дни.

Елки и гуляния

Новогодние гуляния "у елочки" пройдут во всех районах Ижевска, но особенно оживленно будет на Центральной площади города. Здесь все каникулы - праздничные представления с участием детских творческих коллективов. Время проведения 2-8 января, с 16.00 – 17.30.

Встретить Новый год можно будет у главных районных елок:

- Октябрьский район - парк им. Кирова или Сквер металлургов

- Индустриальный район - Парк Космонавтов

- Первомайский район - площадка у ТЦ "Радуга" (бывш. Радиотехника)

- Устиновский район - площадка у ТРК "Столица"

- Ленинский район - площадка у ЗАГС

Новогодние спектакли

В новогодние праздники все театры Ижевска приглашают зрителей на представления. Государственный театр оперы и балета представляет мюзикл «Летучий корабль». Представления 2-7 января, 11.00, 14.00

Государственный национальный театр - сказку для детей «Волшебник изумрудного города». Представления 2 января, 10.00, 16.00; 3, 4 января, 16.00; 5 января, 13.00; 7, 8 января, 10.00, 13.00.

Государственный русский драмтеатр в выходные дни представит несколько спектаклей: «Снежная Королева» 2, 3 января, 11.00, 14.00; 4 января, 11.00.

«Приключения Буратино» 5, 6 января, 10.00

«Обыкновенное чудо» 5 января, 19.00

«Белоснежка и семь гномов» 7, 8 января, 11.00

Государственный театр кукол покажет спектакли «Умка» (4, 5 января, 10.00, 13.00, 16.00),

«Госпожа Метелица» (2,3,6,7,8 января, 10.00, 13.00, 16.00).

Новый год в Зоопарке

В праздничные дни зоопарк проводит новогодние представления «Отменяю Деда Мороза! или приключения Несмеяны в зоопарке». Знакомые и любимые сказочные персонажи перенесут в волшебную страну, где капризная царевна решила отменить праздник навсегда, но настоящие друзья и добрые сердца помогут ей. Режим работы зоопарка - с 9:00 до 17:00, начало представлений - с 13.00

Цена билета:

взрослый (от 14 лет) – 200 руб.

детский (с 5 до 14 лет) – 100 руб.

При температуре ниже -22° С – уличные мероприятия отменяются.

Новый год в KIDO

Семейный занимательный парк KIDO приглашает отпраздновать Новый год и весело провести время. Каждый день в программе мастер-классы, игры с LEGO Duplo и LEGO Soft, танцы, весёлая новогодняя музыка и химическое шоу для самых маленьких.

1 января - мыловарение, 2 января - просмотр советских новогодних мультфильмов,

3 января - уроки фокусов,

4 января -умный пластилин,

5 января - самостоятельный квест «Собери снеговика»,

6 января - соревнования с экскурсоводами (скорость реакции, головоломки, морские узлы, велотренажёр),

7 января - рождественские гадания,

8 января - мыловарение, уроки фокусов, умный пластилин, просмотр советских мультфильмов.

Цирк Деда Мороза

В новогоднем цирковом представлении принимают участие лауреаты Международного циркового фестиваля в Монте-Карло — акробатический ансамбль «Русичи» и «Комические спасатели». На манеже забавные еноты-носухи и большие аргентинские попугаи с африканским туканом, весёлые собачки и нубийские козлики, лошади и хорьки.

Всё представление на манеже Дед Мороз, Снегурочка и весёлый клоун. Стоимость билетов от 400 до 1000 рублей.

Время представлений: 1 января, 16:00; 2 января, 12:00 16:00; 3 января, 12:00 16:00; 4 января, 12:00 16:00; 5 января, 12:00 16:00; 6 января, 12:00 16:00; 7 января, 12:00, 8 января, 12:00.

Телефон бронирования и доставки билетов: (3412) 246-000