Стамбул. Турция. По меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения при нападении на ночной клуб в Стамбуле. Как пишет Интерфакс, об этом рассказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Известно, что состояние некоторых пострадавших врачи оценивают как критическое.

По словам министра, среди погибших - 16 иностранцев. В настоящий момент полиция ведет поиски нападавшего.

«Наши стражи порядка проводят спецоперацию. Мы надеемся, что этот человек скоро будет пойман», - цитирует издание слвоа Сойлу.

Ранее губернатор Стамбула Васип Шахин назвал нападение террористической атакой. Шахин добавил, что нападение совершил один вооруженный человек в костюме Санта-Клауса.

Клуб Reina, на который было совершено нападение, находится в районе Бешикташ. Сообщается, что в момент нападения там находились несколько сотен человек. По предварительной информации, россиян среди убитых и раненых не было.