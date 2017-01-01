Ижевск. Глава Ижевска Юрий Тюрин на заседании ежедневного штаба по вопросам очистки улично-дорожной сети от снега призвал уделить особое внимание межквартальным проездам. В настоящее время именно их состояние вызывает больше всего нареканий.

Накануне, 31 декабря, представители подрядных организаций, главы районных администраций, а также представители управлений администрации города отчитались градоначальнику о проделанной работе.

Как рассказали ИА Сусанин пресс-службе Ижевска, к настоящему времени практически приведены в порядок улицы, ведется работа по их расширению.

«Все силы брошены на межквартальные проезды», - отметили в пресс-службе.

Уборкой придомовых территорий занимаются управляющие компании. Их деятельность контролируют районные администрации. Кроме того, коммунальщики привели в порядок пешеходные переходы и остановки.

Стоит отметить, что глава города намерен следить за ситуацией на дорогах в ежедневном режиме.