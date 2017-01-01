Москва. Россия. Чиновникам в России с 1 января начали повышать пенсионный возраст. Как пишет Life, в первый день 2017 года вступил в силу Закон «О страховых пенсиях».

Он предполагает постепенное повышение пенсионного возраста госслужащих: для мужчин до 65 лет, а для женщин — до 63 лет.

В соответствии с нововведениями, ежегодно возраст будут повышать на шесть месяцев. По выслуге лет смогут уходить на пенсию те, кто отработал 20 лет, а не 15, как было ранее. Также с одного до пяти лет возрос минимальный срок работы в качестве депутата Госдумы и члена Совета Федерации для получения права на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости.

Ранее госслужащие уходили на пенсию в том же возрасте, что и все остальные граждане: мужчины — в 60 лет, женщины — в 55.