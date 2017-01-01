Минск. Белоруссия. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем новогоднем обращении призвал жителей «порох держать сухим». Как пишут Известия, политик отметил, что страна находится в эпицентре геополитических и экономических событий.

Лукашенко добавил, что конфликты и войны вспыхивают в разных уголках планеты: «Сохранить Беларусь островком стабильности и спокойствия было непросто».

«Мы, люди в погонах, знаем: порох надо держать сухим. Оборона Отечества - наш священный долг!» – резюмировал Лукашенко, отметив, что соседи страны «должны знать, что с белорусской земли никогда не будет агрессии и угроз».

Кроме того, лидер страны назвал Белоруссию заложницей экономической ситуации у традиционных партнеров.