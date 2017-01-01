Москва. Правила перевозки детей в машинах ужесточили в России. Как пишет Мир24, 1 января вступили в силу поправки в Правила дорожного движения.

В частности, теперь запрещено оставлять ребенка младше семи лет в машине без взрослого. За нарушение этого предписания предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

При этом водителям разрешили перевозить детей старше семи лет на заднем сиденье без автокресел. Однако на переднем пассажирском сиденье использование специальных удерживающих устройств обязательно для детей до 12 лет. К слову, они должны соответствовать росту и весу ребенка.

За нарушение правил перевозки детей придется заплатить штраф уже до трех тысяч рублей.