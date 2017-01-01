Воткинск. Воткинский школьник Сева Жидков намерен в 2017 году создать искусственный интеллект. Об этом подросток, работающий в команде Mail.ru Group, написал на своей странице в соцсети Facebook.

«Существует огромное количество технологий машинного обучения, но все они отделены друг от друга. В 2017 году мы с Лешей (Алексей Шехирин – Прим. ред) создадим Шелдона - искусственный интеллект, который постоянно изучает большое количество источников, учится и понимает. Он объединит state-of-the-art технологии других ученых и наши собственные разработки в одной нейронной сети, имеющей даже свое мнение об окружающих вещах. Это мое новогоднее обещание», - написал Сева.

Школьник отметил, что Шелдон сможет решать задачи, с которыми не может справиться человек. Например, вычислять факторы, которые будут влиять на успешность стартапа.

Сева также подвел итоги прошедшего 2016 года: «Поменялось все, что могло измениться и произошло все, что могло произойти. Я присоединился к невероятной команде Mail.ru Group, побывал на трех хакатонах (на двух победил, еще на одном - приз зрительских симпатий), запустил (а потом перезапустил) своего бота Леонарда, познакомился с огромным количеством крутых людей и многое другое. Это было очень круто».