Сарапул. Удмуртия. Водитель иномарки погиб при столкновении с «Газелью» в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртской Республики, авария произошла в канун Нового года на трассе Сарапул – Воткинск.

Около 14:00 в субботу, 31 декабря, 59-летний водитель «Газели» выехал на встречную полосу, где врезался в «Дэу Матиз». За рулем иномарки находилась 41-летняя женщина. В результате аварии она погибла.

Трое пассажиров «Матиза», в том числе 7-летний ребенок, с травмами различной степени тяжести попали в больницу.