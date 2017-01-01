Ижевск. Удмуртия. Понедельник, 2 января – отличное время для активного и культурного отдыха. Информагентство «Сусанин» выяснило, какие развлечения будут доступны в Ижевске в этот день.

На Центральной площади в 16:00 начнется представление с участием детских творческих коллективов «Новогоднее чудо».

В «Новогоднее путешествие» приглашает центр культуры «Русский дом». Начнется игровая программа в 13:00.

Национальный театр приглашает ижевчан с детьми на сказку «Волшебник изумрудного города». Гостей ждет интермедия вокруг ёлки с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей. Начало мероприятия – в 10:00 и в 16:00.

В 11:00 и в 14:00 в Государственном русском драматическом театре Удмуртии можно будет посмотреть спектакль «Снежная Королева».

На семейный мюзикл «Летучий корабль» приглашает Государственный театр оперы и балета. В понедельник состоится два представления – в 11:00 и в 14:00.

А в театре кукол идет спектакль «Госпожа Метелица», начало – в 10:00, 13:00 и 16:00.