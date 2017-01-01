Яр. Удмуртия. Смертельное ДТП произошло в Ярском районе в первый день нового года. Об этом ИА Сусанин рассказал начальник первого отдела Управления ГИБДД МВД России по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин.

По его словам, утром на дороге Глазов – Яр – Пудем столкнулись «Рено Логан» и «Фольксваген Гольф». Выяснилось, что 34-летний мужчина, находившийся за рулем «Логана» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате столкновения погибла его пассажирка – 64-летняя женщина. Сам автолюбитель, а также 27-летний водитель «Гольфа» и его 28-летняя пассажирка получили травмы.

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