Дания. Старейший представитель царского рода Романовых скончался в Дании. Как пишет Life, князь Димитрий Романович умер в возрасте 90 лет.

О кончине князя рассказала его супруга княгиня Феодора Алексеевна.

«Димитрий Романович скончался в госпитале вечером 31 декабря», - цитирует издание её слова.

Князь Димитрий Романович родился 17 мая 1926 года во Франции. Его родители находились в эмиграции в городе Антибе. Он — младший сын князя Романа Петровича и графини Прасковьи Дмитриевны Шереметевой и является праправнуком Николая I по мужской младшей линии.