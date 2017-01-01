Лондон. Великобритания. Британская певица и модный дизайнер Виктория Бекхэм может лишиться своего бизнеса. Как пишет 7days.ru, супруга известного футболиста Дэвида Бекхэма получила неприятное послание от Companies House — британской Регистрационной палаты.

Отправители этого письма поставили Викторию в известность, что она может лишиться возможности вести предпринимательскую деятельность. Дело в том, что звезда запоздала с подачей финансовой отчетности.

Стоит отметить, что миссис Бекхэм владеет колоссальной «империей моды», которую она начала создавать еще в 2003-м, активы которой оценивают по меньшей мере в 60 млн фунтов. Однако уже в феврале 2017 года ее брэнд может быть исключен из Регистрационного реестра.

По данным Википедии, в настоящее время Виктория выпускает одежду из денима, сумки, коллекции платьев и солнечных очков. Певица выпустила свою собственную линию аромата Intimately Beckham. В сотрудничестве с японским магазином Samantha Thavasa она произвела линию сумочек и драгоценностей.

Вместе с супругом Дэвидом Бекхэмом Виктория запустила линию модной одежды и парфюма dVb (David and Victoria Beckham), которая является частью Beckham Brand Ltd. Предприятие выпускает мужские и женские джинсы, солнечные очки, туалетную воду, платья и изделия из трикотажа. В 2007 году парфюмерии марки dVb было продано более, чем на 100 миллионов долларов.

В 2007 году специально для японского рынка Бекхэм выпустила линию косметики V Sculpt.

Зимой 2009 года Виктория представила миру коллекцию из 10 платьев Victoria Beckham Collection. Коллекция получила высокое одобрение критиков и продаётся в престижных магазинах мира.