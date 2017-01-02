Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пьяна жительница Сарапула 1990 года рождения устроила ДТП. Авария произошла рано утром, в 7:18 по улице Орджоникидзе, сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Женщина, водитель «Лады Калины» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с автомобилем «Дэу Нексия», которым управлял мужчина 1981 года рождения.

В результате ДТП обоих водителей госпитализировали с переломами. Кроме того, ушибы получили два пассажира «Нексии».