Воткинск. Удмуртия. Музей-усадьба Чайковского в Воткинске приглашает жителей Удмуртии в новогодние праздники на зимние забавы. Программа мероприятий с таким названием запланирована на четверг, 5 января, сообщается в группе учреждения «ВКонтакте».
«Ясными морозными днями и вьюжными вечерами зима закрепляет свое звание самого веселого и самого захватывающего времени года. Зима издавна была временем развлечений и забав на Руси: все сезонные полевые работы завершались, появлялось больше свободного времени, поэтому изобретали множество способов, чтобы веселиться и радовать всех остальных», - говорится в сообщении.
В программе ожидаются:
- веселые игры на свежем воздухе;
- различные мастер-классы;
- представление в концертном зале музея-усадьбы.
Немало мероприятий музей запланировал и на 7 января:
- 10:00 – 16:00 – тематическая экскурсия «Рождественская сказка», мемориальный дом;
- 11:00 – спектакль «Новогоднее волшебное зеркало», концертный зал;
- 10:00, 12:00, 14:00 – «Рождественские гадания», людская изба;
- 10:00 – 16:00 – мастер-класс «Балетная фея», выставочный зал;
- 10:00 – 16:00 – мастер-класс «Символ года», теплица;
- 10:00 – 16:00 – чай на травах с блинами «Ели-пили».