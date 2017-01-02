Воткинск. Удмуртия. Музей-усадьба Чайковского в Воткинске приглашает жителей Удмуртии в новогодние праздники на зимние забавы. Программа мероприятий с таким названием запланирована на четверг, 5 января, сообщается в группе учреждения «ВКонтакте».

«Ясными морозными днями и вьюжными вечерами зима закрепляет свое звание самого веселого и самого захватывающего времени года. Зима издавна была временем развлечений и забав на Руси: все сезонные полевые работы завершались, появлялось больше свободного времени, поэтому изобретали множество способов, чтобы веселиться и радовать всех остальных», - говорится в сообщении.

В программе ожидаются:

- веселые игры на свежем воздухе;

- различные мастер-классы;

- представление в концертном зале музея-усадьбы.

Немало мероприятий музей запланировал и на 7 января:

- 10:00 – 16:00 – тематическая экскурсия «Рождественская сказка», мемориальный дом;

- 11:00 – спектакль «Новогоднее волшебное зеркало», концертный зал;

- 10:00, 12:00, 14:00 – «Рождественские гадания», людская изба;

- 10:00 – 16:00 – мастер-класс «Балетная фея», выставочный зал;

- 10:00 – 16:00 – мастер-класс «Символ года», теплица;

- 10:00 – 16:00 – чай на травах с блинами «Ели-пили».