Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в парке имени Кирова откроют джиббинг трассу для горных лыж и сноуборда. Торжественная церемония по этому поводу состоится во вторник, 3 января, в 12:00, сообщает пресс-служба администрации города.

Трасса будет располагаться за тюбинговой горкой. В этот же день там пройдет первый открытый кубок главы Ижевска по джиббингу на горных лыжах и сноуборде. Также запанированы праздничный салют, шоу-программа, полеты на воздушном шаре и фаер-шоу.

«Весь сезон горка и подъемник будут работать бесплатно», - уточняется в сообщении.

Наша справка: джиббинг - акробатика, прыжки, скольжение и передвижение по специально подготовленным фигурам из металла, дерева или пластика.