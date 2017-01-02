Стамбул. Турция. Среди погибших в теракте в ночном клубе Стамбула оказалась гражданка России. Об этом пишет «Газета.ру» с ссылкой на ТАСС.

«Информация о гибели российской гражданки подтверждается», - говорится в сообщении.

Первоначально погибшую считали гражданкой Азербайджана. По словам представителя генконсульства, найденные при девушке документы подтвердили ее российское гражданство.

Сейчас турецкие власти закончили процедуру опознания погибших и установили их личности.

Напомним, ранее сообщалось, что 39 человек погибли и 69 получили ранения при нападении на ночной клуб в Стамбуле.