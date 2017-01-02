Казахстан. Девять человек погибли при обрушении дома в Карагандинской области Казахстана. Трое среди них - дети, пишет «Газета.ру».

«На данный момент из-под завалов извлечено 9 погибших. Из них трое мужчин, трое женщин, трое детей, двое — дети 2016 года рождения, один — 2010 года рождения», - сказал официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

В сообщении также говорится, что обрушение пятиэтажного жилого дома могло произойти из-за взрыва отопительного котла в подвале.