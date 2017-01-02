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379 тонн снега вывезли с улиц Ижевска за два дня

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379 тонн снега вывезли с улиц Ижевска за два дня
дороги, Ижевск, Удмуртия, дорога


11:31

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске за 31 декабря и 1 января расчистили 105 зон пешеходных переходов. Как сообщает пресс-служба администрации города, снег вывозят с Воткинского шоссе (в районе штрафстоянки) и у улицы Молодежной (от проспекта Молодежный до Ленина).

Очищены пешеходные переходы на проездах Копровом и Автозаводском, улице Автозаводской, Восточной, Карла Либкнехта, Мужвайской, Драгунова, Новостроительной, Салютовской, Союзной, Петрова, Ворошилова, Молодежной, 9 Подлесной, Карлутской набережной.

Также в эти дни проводилось расширение дорог на Кирова и 40 лет ВЛКСМ. Дорожные службы расчистили подходы к остановкам и перекресткам на улицах Новоажимова, Локомотивной, Механизаторской, Кирова, Карла Маркса, Карла Либкнехта, Удмуртской, 10 лет Октября, остановки Черемуховая, Новосельская, Ромашковая.

Были расчищены заезды по Областной: от Покровского до Лесной, от Лесной до Степной, от Степной до Татарской. Расчистили и дороги к спасательной станции, путепровода на улице Новоажимова, подземного пешеходного перехода на Воткинском шоссе.

Межквартальные проезды расчистили в Октябрьском районе (городок Металлургов), по улице Воровского 134а, 136 и Карла Либкнехта, 196.

Тротуары подмели вдоль: Баранова, Кошевого, Новоажимова, Увинской, Азина, Клубной, Новошестнадцатой, Областной, Кирпичной, Депутатской, Тракторной, поселка Машиностроитель, Заречного шоссе, Южной набережной, Шабердинского тракта, Нагорной, Механизаторской, Локомотивной, микрорайоне Липовая роща, Двенадцатая, тротуар вдоль микрорайона Радужный, а также в центральной части города, в Первомайском районе.

Также по фиксированным маршрутам во всех районах подметалась проезжая часть дорог и проводилась подсыпка ПСС.

Всего за 31 декабря и 1 января с дорог Ижевска вывезли 379 тонн снега, совершено 53 рейса. В работе было задействовано 86 единиц техники, 2 января на улицах работает 94 единицы техники.

Планы дорожных служб на ближайшие сутки:

- вывоз снега с ул. Молодёжная;
- вывоз мусора из урн в центральном квадрате города;
- перекидка снега на ул. Загородная, западная, Короткая, Южная набережная;
-очистка зон пешеходных переходов на ул. Ворошилова, Союзная, Депутатская;
- расчистка территории Восточного посёлка;
- расчистка межквартальных проездов в Первомайском и Октябрьском районах;
- подметание улично-дорожной сети, подсыпка ПСС по фиксированным маршрутам. 

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.прописали
Алла Шумихина Алла Шумихина
пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
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