Ижевск. Удмуртия. Выставка плакатов и эскизов в советским кинофильмам «Кино из другого века» открылась в Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств в Ижевске. Она приурочена к международному дню кино и окончанию года российского кино одновременно, сообщает пресс-служба учреждения.

Экспозиция представляет коллекцию графических листов в жанре киноплаката из собственных фондов музея.

«Вызванный к жизни самым молодым из всех искусств – кинематографом, советский киноплакат также прошел сложный и интересный путь. За свою более чем 90-летнюю историю он стал самобытным жанром, известным не только в СССР, но и за рубежом, где оказал большое влияние на становление искусства плаката в целом», - говорится в сообщении.

Кроме киноплакатов-репродукций на выставке также представлены эскизы декораций к советским фильмам 50-60-х годов 20 века. Экспозиция проработает в музее ИЗО до 5 февраля 2017 года.