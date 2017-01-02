Москва. В Минобороны начнут разработку беспилотников корабельного базирования для морской авиации Военно-морского флота России. Такое заявление сделал командующий морской авиацией генерал-майор Игорь Кожин, сообщает РБК со ссылкой на ТАСС.

Он также утонил, что разработка беспилотных летательных аппаратов является перспективным направлением и заниматься им будут «специалисты ведущих конструкторских бюро».

Сроки ввода их в эксплуатацию Кожин не назвал, но добавил, что в ближайшие года парк летательных аппаратов морской авиации модернизируют. В состав подразделений в 2017-2020 годах войдут истребители МиГ-29К, МиГ-29КУБ, боевые разведывательно-ударные палубные вертолеты Ка-52К «Катран», которые сменят стоящих на вооружении Ка-29.

Всего до 2020 года морская авиация ВМФ России получит порядка 100 новых летательных аппаратов.