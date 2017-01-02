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Январь 2017
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Премьер-министра Израиля Нетаньяху допросят из-за подозрения в коррупции

Также его подозревают в получении подарков от бизнесменов.

Премьер-министра Израиля Нетаньяху допросят из-за подозрения в коррупции
Фото:yourmiddleeast.com
политика, коррупция, Израиль


12:53

Израиль. Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху допросят из-за подозрений в коррупции. Также его семью подозревают в получении подарков от бизнесменов, который оценили в сотни тысяч шекелей, сообщает РБК.

Полиция Израиля допросит его в ближайшие три дня.

«У полиции имеются показания свидетелей как в самом Израиле, так и других странах. Одним из них является американо-израильский бизнесмен Рон Лаудер, давний друг Нетаньяху», - говорится в сообщении.

Лаудер подтвердил, что дарил Нетаньяху подарки, включая костюм, также он оплатит заграничное путешествие сына премьер-министра Яира.

Полиция подозревает, что стоимость подарка гораздо выше, ем признает бизнесмен, и подарил он их из корыстных побуждений.

В сообщении утоняется, что правоохранители надеются, что допрос прольет свет на другие сведения, связанные с более серьезными подозрениями в отношении премьер-министра.

Сам Нетаньяху все обвинения отвергает.

«Все предыдущие так называемые дела в результате оказались безосновательными. Так же будет и с нынешними подозрениями, о которых пишут в СМИ. Они ни к чему не приведут», - сказал премьер.

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