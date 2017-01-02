Ижевск. Удмуртия. Новогодние каникулы в Ижевске набирают обороты. Чтобы вы не просидели все дни отдыха дома, а провели их активно и с пользой, корреспонденты информагентства «Сусанин» делают для вас специальные ежедневные подборки о том, куда можно сходить, и что посетить в эти дни в столице Удмуртии.

Во вторник, 3 января, вас ждут:

- 16:00 – 17:30 – новогодние представления с участием детских творческих коллективов, центральная площадь;

- 13:00 – игровая программа «Новогоднее путешествие», центр русской культуры «Русский дом», парк Космонавтов;

- 16:00 - новогодняя интермедия вокруг ёлки с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей. Сказка для детей «Волшебник изумрудного города» (3+), Государственный национальный театр УР;

- 11:00, 14:00 – «Снежная королева», Государственный русский драматический театр Удмуртии;

- 11:00, 14:00 – семейный мюзикл «Летучий корабль» (6+), Государственный театр оперы и балета имени Чайковского;

- 18:00 – балет Аллы Духовой «Волшебная планета Тодес», дворец культуры «Аксион»;

- 10:00, 13:00, 16:00 – спектакль «Госпожа Метелица» (0+), Государственный театр кукол Удмуртии;

- 13:00 – новогодняя программа «Отменяю Деда Мороза, или приключения Несмеяны в зоопарке», Зоопарк Удмуртской Республики;

- 11:00 – дни семейного отдыха, Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени Калашникова;

- Рождественские гонки, конькобежный спорт на стадионе «Динамо».