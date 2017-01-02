Кез. Удмуртия. Пассажирский поезд «Москва-Абакан» насмерть сбил мужчину в Кезу. Как сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России, происшествие случилось около 21:20, 1 января 2017 года.

По предварительным данным, на территории железнодорожной станции Пермского отделения Свердловской железной дороги, погибший пытался перейти пути в неустановленном для этого месте перед близко идущим поездом.

«Ввиду близкого расстояния избежать наезда не удалось. В результате мужчина получил множественные травмы, от которых скончался на месте происшествия», - говорится в сообщении.

Следователи уже осмотрели место происшествия, тело, опросили машиниста локомотивной бригады, сейчас устанавливаются родственники погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причины смерти. Также выясняются все обстоятельства произошедшего.