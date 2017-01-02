Киясово. Удмуртия. Подростка 2000 года рождения насмерть сбили на 15 километре автодороги Бураново – Киясово. Трагедия произошла около 20:30, 1 января, сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Наезд совершил при обгоне водитель «Фольксваген Поло», мужчина 1990 года рождения. По данным правоохранителей, погибший шел по проезжей части, а световозвращающих элементов на его одежде не было. От полученных травм он скончался на месте.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает: попытки сэкономить время за счет риска на дороге недопустимы.

Водители обязаны строго следовать требованиям правил дорожного движения при совершении обгонов и выборе скорости движения, а пешеходы обеспечивать свою безопасность в темное время суток применением световозвращающих элементов на одежде. Пусть каждая поездка и пешая прогулка завершается встречами с близкими людьми, которые готовы подождать вас несколько минут, и даже часов – годы без вас им не нужны. Будьте предельно внимательны и осторожны при участии в дорожном движении.