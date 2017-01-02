Москва. Бывший защитник московского футбольного клуба «Динамо» Виктор Царев скончался в Москве. Об этом сообщается в твиттере команды.

«Сегодня, 2 января, на 86-м году жизни скончался Виктор Царёв - один из лучших защитников в истории «Динамо». Соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении клуба.

FC Dynamo Moscow on Twitter

Виктор Царев – чемпион Европы 1960 года в составе сорной Советского союза, четырехкратный чемпион СССР в составе «Динамо». С капитанской повязкой «бело-голубых» он провел 189 матчей и является лидером по этому показателю. Также Царев имеет звание заслуженного тренера РСФСР и кавалера ордена Дружбы.