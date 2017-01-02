Ижевск. Удмуртия. День рождения сегодня отмечает министр культуры и туризма Удмуртской Республики Владимир Соловьев. Главе ведомства исполнилось 54 года.

Также 2 января появились на свет замначальника Горьковской железной дороги филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» по ижевскому региону Александр Лапшин, председатель Верховного суда Удмуртии Юрий Суханов, руководитель Государственной инспекции труда и главный государственный инспектор труда в Удмуртской Республике Светлана Шекунова и директор регионального ГУП «Институт комплексного проектирования» Николай Шеремета.

Информационное агентство «Сусанин» присоединяется к поздравлениям и желает всем именинникам дальнейших профессиональных успехов и семейного благополучия!