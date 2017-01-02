США. Президент Соединенных Штатов Барак Обама выступит с прощальной речью к американцам 10 января. Как сообщает «Газета.ру», сделает он это из своего родного города Чикаго.

«Это возможность для меня, чтобы поблагодарить за это удивительное время, чтобы отметить изменения страны к лучшему и поделиться мыслями о том, куда нам нужно дальше следовать», - сказал Обама.

Он также уточнил, что следует правилу, прецедентом которого стало обращение к народу Джорджа Вашингтона более, чем 220 лет назад. В 2009 году с прощальным словом выступил из Белого дома Джордж Буш.