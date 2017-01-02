Москва. Лыжника из Удмуртии Максима Вылегжанина могут лишить медалей Олимпийских игр в Сочи. Как сообщает «Газета.ру», в такой же ситуации оказался еще один российский лыжник Александр Легков.

Награды могут отобрать уже в январе на основе доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

Легков и Вылегжанин завоевали в Сочи золото и серебро в масс-старте на 50 километров. Кроме того, спортсмены стали вторыми в составе эстафетной команды России, а Вылегжанин завоевал серебро в командном спринте.

Напомним, ранее спортсмен из Удмуртии Максим Вылегжанин прокомментировал решение о своем временном отстранении от FIS стартов после доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена.

23 декабря FIS временно отстранила от участия в международных соревнованиях шесть российских лыжников. В списке спортсменов оказались Александр Легков, Максим Вылегжанин и Евгений Белов, а также Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.