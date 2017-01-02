Армения. В одном из номеров гостиницы Еревана в Армении нашли тело майора российской военной базы в стране. Как сообщает РБК, 45-летнего Виктора Емельянова обнаружили вечером 1 января.
В гостинице «Дружба» умерший был временно прописан.
Как пишет издание, возможной причиной смерти российского военного в Армении могла стать острая сердечная недостаточность.
«В ходе осмотра тела следов насильственной смерти не выявлено. По предварительным данным, причиной смерти военнослужащего могла явиться острая сердечная недостаточность. По факту смерти военнослужащего возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - сказали в пресс-службе Южного военного округа Минобороны России.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.