Стамбул. По подозрению в теракте в ночном клубе Стамбула Reina задержали восемь человек. Как сообщает Интерфакс, подробной информации о этих личностях пока не приводится.

Только за последнюю неделю власти Турции повели ряд задержаний возможных сторонников ИГИЛ (запрещенного в России). По данным МВД страны, сейчас почти 150 человек находятся под стражей, 25 из них уже предъявили официальные обвинения.

Напомним, 39 человек погибли и 69 получили ранения при нападении на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь. Позже стало известно, что среди них есть гражданка России.