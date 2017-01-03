Нью-Йорк. Россия в 2017 году может стать одной из самых привлекательных стран для инвестиций. По мнению аналитиков Bloomberg, инвестиционную привлекательность также имеют ЮАР, Бразилия, Мексика, Чили, Индия и Индонезия, пишет «Российская Газета».

Возврат от инвестиций в рубль по стратегии carry trade в 2017 году составит 26% по прогнозу швейцарского банка UBS Group AG. Это наилучший результат среди рынков Европы, Ближнего Востока и Африки

«Российский рубль – это главная ставка для инвесторов, которые занимают в валютах тех государств, где действует низкая процентная ставка, а также покупают ценные бумаги с высоким доходом», - отмечает Bloomberg.

Также агентство предсказывает смягчение антироссийских санкций.